Ce voi fi la nuntă, socru mare sau socru mic?

Ştire online publicată Marţi, 28 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un băiat, dă telefon din Paris la familie în București și-și anunță părinții c-a hotărât să se căsă-torească! Foarte fericiți, părinții l-au felicitat și li s-a promis că el, fiul iubitor, le va trimite și bilete de avion și le-a spus că-i așteaptă cu o mare surpriză. A doua zi, mama-l sună și-l roagă-n lacrimi să-i spună ce surpriză le face, să „știm și noi cum să ne pregătim”. După multe discuții și la insistențele mamei, băiatul îi spune:- Mami scumpă, aici, la Paris, sunt alte mentalități, progresiste nu ca cele învechite de la noi. Mă însor cu Gheorghe cu care am plecat din România… Cu el am relații din clasa a XI-a.!Nu se mai aude nimic, telefonul începe să sune ocupat… mama și-a pierdut cunoștința. O găsește soțul, o readuce la viață și după ce soția îi povestește îngrozitoarea veste, soțul îi zice:- Mărio, las’ că-l iau eu în primire, că doar n-o să ratăm căsătoria unicului nostru copil, care-i mare balerin la Paris!Își sună fiul, dis-de-dimineață, care-i răspunde somnoros:- Ce-i tată, „tu est tombe du lit”, pardon că-ți vorbesc franțuzește, dar așa zic ăștia când te scoli de vreme, că ai căzut din pat!- Mă Ionele, să nu lungim vorba! Am lămurit-o pe mă-ta că timpurile s-au schimbat și tu vei trăi intr-o țară civilizată și progresistă ca Franța. Dar ca s-o liniștesc și mai bine, spune-mi ca-ntre bărbați, ca să știu și ce costum să-mi pun, eu ce voi fi la nuntă, socru mare sau socru mic?