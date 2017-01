Ce spun femeile când sunt prinse asupra faptului

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Englezoaica: Darling, dacă mă anunțai la timp când vii acasă, s-ar fi putut evita această situație jenantă pentru amândoi!Nemțoaica: Hans, azi ai venit cu patru minute și patruzeci și cinci de secunde mai devreme acasă. Îmi datorezi o explicație pentru asta!Franțuzoaica: Jean, ce bine că ai ve-nit ! Jaques e terminat, nu mai poate!Suedeza: Tu ești, Olaf? Eu am terminat, ce-i drept, dar Sven ar vrea să se mai distreze. Alătură-i-te și tu!Rusoaica: Ivane, tu ești? În sfârșit, un bărbat adevărat! Înainte să mi-o tragă, ăsta n-a fost în stare nici să mă ia la palme!Evreica: Itzic, tu ești? Nu? Atunci, cine naiba e ăsta de pe mine?Românca: Ioane, tu crezi ce vezi sau mă crezi pe mine?Unguroaica (în timp ce sare din pat): Ioi, dragă! Nu fii supărat! O plătit înainte!Cehoaica: Pepa, nu te impacienta, dragă! Tocmai am aflat că el e noul tău șef!Nevasta de secui: No, dacă ai băut toată palinca din casă, eu cu ce era să-l fi servit pe musafir?