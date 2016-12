Ce probleme avea femeia

- Domnule doctor, am o problemă cu steriletul. Aș vrea să-l schimbați.- Dar, doamnă, tocmai vi l-am pus.- Știu, dar soțul meu se plânge că îi rămâne un gust metalic în gură.- Dar este din fir de aur, nu se poate! Poate soțul dumneavoastră are o problemă!- Nu are, că s-au mai plâns și alții!