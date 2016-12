Ce păţeşte un afghan în New York

Ce pățește un afghan în New York

Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un om se plimba prin Central Park în New York. Deodată vede o fetiță atacată de un pitbull. Aleargă spre fetiță și începe să se lupte cu câinele. Reușește în cele din urmă să omoare câinele, salvând astfel viața fetiței. Un polițist care privise scena vine la el și îi spune:- Ești un erou, mâine vei putea citi in toate ziarele: „Un brav newyorkez a salvat viața unei fetițe.”- Dar eu nu sunt newyorkez!- Oh, în acest caz va scrie în ziarele de mâine dimineață: „Un brav american a salvat viața unei fetițe.”- Dar nu sunt american. Sunt afghan!A doua zi în ziare scria:„Un extremist islamist a ucis un câine american.”