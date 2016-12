Ce păţeşte soţia după o partidă de golf

Ce pățește soția după o partidă de golf

Ştire online publicată Luni, 28 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un cuplu proaspăt căsătorit era pe terenul de golf. Și la un moment dat el lovește puternic mingea cu crosa care ajunge fix în geamul unei case din apropiere. Și așa cum e de așteptat, geamul se sparge. Amândoi speriați se îndreaptă spre casă. Intră timizi în casă și spre surprinderea lor stătea un bărbat cu un turban pe cap, lângă o vază spartă. Bărbatul speriat:- Domnule, vă rog să mă scuzați, o să vă plătim pagubele.- Stai liniștit, eu sunt un duh și timp de 2.000 de ani am fost închis în această vază. Pentru că m-ai eliberat îți voi îndeplini două dorințe, dar vreau să-mi îndeplinești și tu mie una. De acord?- Sigur că da!- Să auzim dorințele.- Păăăi, aș vrea să ajung director la firma unde lucrez.- Ok, se rezolvă, de mâine vei fi director. A doua dorință?- Aș dori să locuiesc împreună cu soția mea într-un palat!- Se rezolvă, de mâine locuiți în palat.- Și acum vine și dorința mea. Având în vedere că de 2.000 de ani am fost închis, aș dori să stau o noapte alături de soția ta cea sexy.Soțul, gândindu-se la dorințele înde-plinite de duh este de acord și pleacă iar pe terenul de golf. Atunci duhul o întreabă pe femeie:- Auzi, dar câți ani are soțul tău?- 31.- Păi și la 31 de ani, mai crede în duhuri?