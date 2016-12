Ce înseamnă "Prima dată" într-un cuplu

Ştire online publicată Marţi, 25 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un cuplu celebra 50 de ani de căsnicie. Armonia și liniștea din familia lor erau celebre în tot orășelul, așa că un reporter se hotărăște să realizeze un interviu.- Cum se face că de 50 de ani nu v-a văzut nimeni certându-vă sau măcar ridicând tonul unul la altul?- Secretul este la începutul căsniciei, în luna de miere. Ne-am hotărât să o petrecem la o cabană superbă, pe creasta munților, și am închiriat doi măgăruși pentru a ajunge acolo împreună cu bagajele noastre. La un moment dat, măgărușul soției mele s-a împiedicat și a căzut. Soția mea, deși se lovise, i-a spus animalului pe un ton calm: „Prima dată”. Măgarul s-a ridicat și am continuat drumul. După un timp, s-a împiedicat din nou. Soția mea i-a spus, cu aceeași voce egală „A doua oară”. Ne-am continuat călătoria, măgarul s-a împiedicat a treia oară. Atunci soția mea a scos un revolver și a împușcat măgarul în cap. Am făcut criză de isterie. I-am spus că e nebună să procedeze așa de crud cu bietul animal, că trebuie să consulte un psihiatru.Soția mea s-a întors către mine, m-a privit în ochi și mi-a spus calm „Prima data”. A fost prima și ultima dată când ne-am certat.