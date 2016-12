Ce gen de bărbat trebuie compătimit

Soțul vine acasă de la muncă și îi spune soției:- Draga mea, vezi că astăzi o să vină un coleg de la muncă la cină.Soția când aude, începe repertoriul:- Tu ai înnebunit? Nu vezi și tu că în casă este totul cu susul în jos? Nu am făcut cumpărături, toate vasele sunt murdare și nu am chef să mă apuc să gătesc ceva special acum!- Stai dragă liniștită, cunosc foarte bine aceste lucruri, răspunde soțul calm.- Atunci? De ce ai invitat colegul la cină?Soțul cu multă compasiune în voce:- Sărmanul de el, are de gând să se însoare!