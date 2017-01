Ce calcaţi?

Ce calcați?

Ştire online publicată Miercuri, 29 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Trei candidati dau examenul de conducere la scoala de politie. Instructorul care il examineaza ii intreaba: -Fiecare sa-si imagineze ca este la munte si ruleaza pe un drum ingust cu 80 km/h. In stanga e muntele, in dreapta e prapastia. Deodata apar in fata o tanara si o batranica. Ce calcati? -Baba, ca e pacat de pustoaica, raspunde primul. -Fata, ca mai are sanse de supravietuire dupa accident, raspunde al doilea. -Pe amandoua, ca orice viraj e periculos in aceste conditii, zice si al treilea. -Sunteti picati toti, tipa instructorul exasperat. Frana trebuie calcata, dobitocilor!Trei candidati dau examenul de conducere la scoala de politie. Instructorul care il examineaza ii intreaba: -Fiecare sa-si imagineze ca este la munte si ruleaza pe un drum ingust cu 80 km/h. In stanga e muntele, in dreapta e prapastia. Deodata apar in fata o tanara si o batranica. Ce calcati? -Baba, ca e pacat de pustoaica, raspunde primul. -Fata, ca mai are sanse de supravietuire dupa accident, raspunde al doilea. -Pe amandoua, ca orice viraj e periculos in aceste conditii, zice si al treilea. -Sunteti picati toti, tipa instructorul exasperat. Frana trebuie calcata, dobitocilor!