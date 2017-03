Ce boală are Maria

Ion și Maria se întâlnesc pe stradă la trei zile după ce făcuseră amor:- Sărut mâna, Marie. Da’ ce-i cu tine, ești supărată?- Ioane, vin de la doctor, am o boală cu S...- Aoleu, ce boală?- Ceva cu S…, dar nu-mi amintesc!Deznădăjduit, Ion dă fuga la doctor.- Doctore, am făcut sex cu Maria și azi am aflat că are o boală care începe cu S...- Băiete, e grav, până aflăm despre ce e vorba, îți voi injecta masiv penicilină, preventiv.După o săptămână de la incident, Ion și Maria se reîntâlnesc întâmplător, în același loc.- Ioane, ce bine că te văd, mi-am amintit ce boală am!- Lasă-mă naibii, că m-ai nenorocit ! M-a părăsit nevasta, m-a dat afară din serviciu, mă ocolesc toți prietenii, dorm sub un pod...- Ioane, stai să-ți spun ce boală am. Am…SCLEROZĂ!