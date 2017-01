Ce ar fi dacă marile firme ar produce prezervative?

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Prezervative NIKE: Just do it.Prezervative Pepsi: Ask for more.Prezervative Pringles: Faci o dată pop, nu poți face stop.Prezervative M&M: Ți se topesc în gură și nu în mână.Prezervative Visa: Nu ieși din casă fără ele.Prezervative Yahoo: Do you Yahoo?Prezervative Duracell: …durează, durează, durează…Prezervative Microsoft: Până unde vrei să ajungi azi?Prezervative OB: Nu se mișcă, nu se observă, nu se întâmplă nimic.Prezervative UEFA: The Chaaampiooonnnnsss…Prezervative RED BULL: Îți dau aaaaaaaaripi.Prezervative Petit suisse: Când eram mic, mama îmi dădea.Prezervative McDonald’s: Oferta 2Ś500.Prezervative Nokia: Connecting people.Prezervative L’Oreal: Pentru că merit.Prezervative Samsung: Everyone is invited.Prezervative Danone: Nu te opri! Nu te opri!Prezervative Carlsberg: Probabil, cel mai bun prezervativ din lume.Prezervative Ferrero Rocher: Aș avea poftă de ceva dulce.Prezervative Dove: cu 1/4 cremă hidratantă.Prezervative Cif: Fără frecare.