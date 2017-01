„Căutând-o pe Susan” va deveni musical

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul realizat în 1985, cu Madonna în rolul principal, va deveni un musical ce se va juca la Londra, în West End, și va conține piese ale trupei punk-rock Blondie, potrivit AFP. Solista trupei Blondie Debbie Harry, acum în vârstă de 63 de ani, a scris o nouă melodie pentru această producție, „Moment of Truth". Harry a spus că „povestea se potrivește perfect cu versurile". „Vor fi incluse toate melodiile Blondie", a spus unul dintre produ-cătorii musical-ului, Mark Rubinstein. În acest musical vor fi melodii vechi ale Blondie. ca „Heart of Glass", „Atomic", „One Way or Another", „Dreaming" sau „The Tide is High". Emma Williams o va juca pe Susan, personaj interpretat de Madonna în film. Williams a spus că personajul ei va fi ceva între Madonna și Debbie Harry. O altă actriță care va juca în acest musical este Kelly Price, care o va interpreta pe Roberta Glass, jucată în urmă cu 22 de ani de Rosanna Arquette. Susan Gallin, unul dintre producătorii musicalul, a menționat că producția „va fi foarte apropiată de film". Producția va avea premiera la Novello Theatre din Londra, pe 12 octombrie.