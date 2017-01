Câţi ani îmi daţi?

Câți ani îmi dați?

Ajungând la vârsta de 50 de ani, o femeie decide să întinerească cu o operație plastică a feței. Cheltuiește 15.000 dolari și se simte excelent, mai ales văzând rezultatele. La întoarcerea spre casă se oprește să-și cumpere un ziar. Înainte de a se retrage, îl întreabă pe vânzător:- Sper să nu vă supărați dacă vă întreb ceva! Câți ani credeți că am?- În jur de 32, răspunse vânzătorul.- Nu! Am exact 50! zise foarte fericită femeia.Puțin mai târziu intră într-o pizzerie și pune aceeași întrebare casierei.- Eu v-aș da în jur de 29!, spuse fata, la care femeia, foarte mândră, își spune adevărata vârstă.Faza se repetă și într-o alimentară, și într-o farmacie… În sfârșit, ajunsă în stația de autobuz, pune aceeași întrebare unui bătrânel inofensiv:- Domnișoară, zise bătrânul, eu am deja 78 de ani și vederea mea este foarte slabă. Poate vi se va părea îndrăzneț, dar trebuie să mă lăsați să-mi pun mâinile în sutien, să vă palpez sânii. Numai în felul ăsta v-aș spune cu exactitate ce vârstă aveți.- Ce chestie! Hai, aplică-ți metoda!, zise femeia.Bătrânul începe operațiunea de palpare… și palpează… și palpează… și palpează, iar după un sfert de oră zise:- Aveți 50 de ani!Surprinsă, femeia a spus: - Realmente este incredibil! Cum ai reușit să afli?- Simplu! Am fost în spatele dumneavoastră la coada de la farmacie!