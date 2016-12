Cât de tâmpiţi pot fi miliţienii

Cât de tâmpiți pot fi milițienii

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Examen la o secție de miliție. Intră primul candidat, i se oferă o fotografie din profil a unui individ și i se cere să spună ce poate deduce despre acel individ.- Acest om are o singură ureche! zice milițianul.- Ieși afară, idiotule, nu vezi că e o poză din profil?Intră al doilea candidat, se uită la fotografia cu pricina și zice:- Din câte văd eu, omul ăsta are o singură ureche!- Afară!Intră al treilea candidat, studiază îndelung fotografia și se pronunță:- Evident, acest cetățean poartă lentile de contact!- Genial, cum ți-ai dat seama?- Păi cum să poarte ochelari dacă are o singură ureche?