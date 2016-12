Când soţul nu-i acasă...

Când soțul nu-i acasă...

Ştire online publicată Miercuri, 12 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip își bagă capul pe ușa frizeriei și îl întreabă pe frizer cât timp are până poate să fie și el tuns.Fiind o zi foarte aglomerată, frizerul se uită în jur și răspunde:- Cam două ore!Și tipul pleacă instant.Peste câteva zile, același tip intră în frizerie și întreabă cât are până poate să fie tuns.La fel de aglomerat ca data trecută, frizerul se uită în jur și răspunde:- Cam trei ore!Tipul închide ușa și pleacă.Peste câteva zile, același tip intră în frizerie și întreabă cam în cât timp poate fi tuns.Frizerul se uită în jur și răspunde:- Cam o oră jumătate!Tipul se întoarce și iese din frizerie.Frizerul, deja curios, îl roagă pe Ion:- Băi, Ioane, du-te un pic după el și vezi ce face, că ăsta vine de ceva timp și tot întreabă cât timp are până să fie tuns, dar nu se întoarce niciodată!Ion pleacă în urma tipului. În jumătate de oră, Ion intră în frizerie răzând în hohote. Frizerul îl întreabă:- Ei, și unde se duce tipul ăsta după ce pleacă de aici?Ion, în genunchi de râs, cu lacrimi în ochi, roșu la față, se uită la frizer și îi răspunde:- La tine acasă!