Când soţia nu vrea, ceri întăriri

Când soția nu vrea, ceri întăriri

Ştire online publicată Luni, 04 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Seara trecută, urmăream în pat, lângă nevastă-mea, emisiunea concurs „Vrei să fii milionar?”. La un moment dat, m-am întors către ea și am întrebat-o:- Vrei să facem dragoste?- Nu, mi-a răspuns ea!- Ăsta este răspunsul tău final? am întrebat-o.Fără să mă privească, mi-a răs-puns:- Da.Așa că am spus că vreau să apelez la o variantă ajutătoare:- Atunci aș vrea să sun o prietenă!