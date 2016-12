Când sexul ucide

Ion și cu Gheorghe, cei mai buni prieteni.Într-o zi, se întâlnesc. Ion era în culmea fericirii:- Ioane, dar ce-i cu tine așa fericit?- Mă, Gheorghe, a murit nevastă-mea!- Vai, dar cum ai reușit mă?- Foarte simplu: 30 de zile, în continuu, în fiecare seară, m-am culcat cu ea. Și în a 30-a zi gata, s-a dus!- No, păi așa am să fac și eu, Ioane!După 28 de zile se întâlnesc din nou cei doi prieteni. Gheorghe era într-un scaun cu rotile, abia mai răsufla, iar soția lui îi ducea scaunul, mai sprintenă și mai zâmbăreață ca oricând. Când îl vede Ion pe Gheorghe, îl întreabă speriat:- Gheo, ce ai pățit, frate?Gheorghe, râzând, îl cheamă și îi zice la ureche, în șoaptă:- Eu ca eu, dar uită-te la ea: proasta! Nu știe că mai are două zile și moare!