Când am văzut-o aşa sexy…

Când am văzut-o așa sexy…

Ştire online publicată Marţi, 18 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un tip stătea necăjit pe un scaun la bar. Vine prietenul lui și îl întreabă:- Ce s-a întâmplat cu tine de ești așa distrus?- Îți amintești de fata aia superbă de care ți-am povestit data trecută? Tipa nou angajată la firmă?- Da, da.- Cea pe care numai trebuie să o privesc și am o erecție puternică.- Și ce s-a întâmplat?- Păi mi-am luat inima în dinți și am rugat-o să ieșim seara la o cină în oraș și la ora 8 trebuia să o iau de acasă.- Și, și ??- Păi ca să n-o sperii din prima seara, mi-am legat „scula” de picior și așa am plecat la ea acasă. Am sunat la ușă și a apărut într-o rochie mini cu un decolteu imens.- Și ce s-a întâmplat?- I-am tras un picior în gură…