Când ajungi miliardar pe mâna iubitei blonde

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Așadar, mai ai un pas până la un miliard de lei. Mai ai și varianta sună un prieten. Mergi mai departe sau te retragi?- Merg mai departe.- Foarte bine... Care din următoarele păsări nu își construiesc propriul cuib?A. Prihorul B. Vrabia C. Cucul D. Sturzul- Nu am idee, o să o sun pe prietena mea.La telefon răspunde o voce inocentă, dar sigură:- E simplu! Cucul este răspunsul!- O să merg pe mâna ei, nu am idee. Deci răspuns final, cucul.- Ai avut 500 de milioane, ai mers pe mâna prietenei tale... Și ai câștigat un miliard!Seara o scoate pe prietenă la restaurant.- Ce fler ai avut, cum de ai știut că răspunsul este cucul?- Mă mir că nu ai știut... Toată lumea știe: cucul trăiește în ceas...