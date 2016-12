Când ajunge un bărbat la capătul puterilor

Patru prieteni în vacanță. La hotel, neavând prea mulți bani, hotărăsc să doarmă câte doi în cameră. Despre unul dintre ei se știa că sforăie atât de cumplit, așa că au convenit să doarmă în cameră cu el pe rând, fiecare câte o noapte. A doua zi dimineața, vine primul care a avut onoarea, cu ochii roșii, părul răvășit etc.- N-am putut dormi toată noaptea, am stat în fotoliu și m-am uitat la el.A doua zi, următorul, rupt de somn și el:- Cu sforăitul ăstuia am stat toată noaptea în fotoliu și m-am uitat la el.A treia zi, vine al treilea fresh, odihnit, bine dispus. Ceilalți mirați:- Cum ai reușit să te odihnești?- Simplu. Înainte de a ne băga în pat, l-am strâns în brațe, l-am sărutat dulce și i-am spus noapte bună. N-a închis un ochi toată noaptea!