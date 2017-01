Camasa rosie a lui Stefan

Ştire online publicată Marţi, 11 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un ostean vine in goana la Stefan cel Mare. - Maria Ta, Maria Ta, vin turcii!!! - Cati sunt, ostene?? - 1000 de turci. - Bine, adu-mi camasa mea rosie, ca daca sunt ranit in lupta sa nu vada ostenii sangele si sa lupte in continuare. Pleaca Stefan la lupta, castiga batalia. A doua zi: - Maria Ta, Maria Ta, vin turcii!!! - Cati sunt? - 5000 de turci. - Adu-mi camasa rosie sa nu vada ostenii mei sangele, daca sunt ranit in batalie. Stefan castiga lupta si de data asta. A treia zi: - Maria Ta, Maria Ta, vin turcii!! - Cati sunt, ostene? - Multi, Maria Ta, cata frunza si iarba, peste 10 000 de turci. - Bine, adu-mi camasa mea cea rosie si pantalonii mei maro.