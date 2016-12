Cadou pentru o soţie sexy

Cadou pentru o soție sexy

Un tânăr vroia să-i cumpere iubitei sale un cadou de Crăciun, și nu prea știa ce, pentru că erau de puțină vreme împreună. După ce s-a gândit cu grijă, a ales să ia o pereche de mănuși ca fiind cadoul cel mai potrivit: romantic, dar nu prea personal.Însoțit de sora mai mică a iubitei, s-a dus la magazin și a cumpărat o pereche de mănuși albe. Sora iubitei și-a cumpărat o pereche de chiloți.În timp ce-i împacheta, vânzătoarea a încurcat pachetele, așa că sora a luat mănușile, iar tânărul a luat chiloții.Fără să verifice conținutul, el a expediat pachetul iubitei sale împreună cu următorul mesaj:„Am ales acest dar pentru că în timp ce ne plimbam seara prin parc am observat că nu obișnuiești să porți așa ceva. Dacă n-ar fi fost sora ta aș fi ales modelul mai lung, cu nasturi, dar ea poartă modelul scurt, care se dă jos mai ușor. Chiar dacă culoarea e mai pastel, nu se murdăresc ușor.Vânzătoarea mi-a arătat că și ea poartă aceeași culoare și chiar după o purtare de trei săptămâni arătau încă bine. Am pus-o să încerce perechea pe care am cumpărat-o pentru tine și îi venea minunat. Aș vrea să fiu lângă tine să te ajut prima oară cu îmbrăcarea lor; sunt gelos că alți bărbați vor atinge mătasea lor delicată înainte de a te vedea din nou.După ce te dezbraci, amintește-ți să sufli înăuntru puțin pentru că altfel va rămâne umezeala ce se formează în timpul purtării. Ah, de câte ori voi săruta acest dar în anul care vine! Sper că miercuri seară, în ajun de Crăciun, când ne vom întâlni, vei purta darul meu numai pentru mine.Cu toată dragostea!P.S. Am auzit că ultima modă e să nu se tragă chiar până sus, ca să se vadă puțin blănița.