Cadou de la Louvre

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Merge Serghei la Louvre și vede pictura cu Mona Lisa. Cheamă ghidul și-l întreabă cât costă. Ghidul îi răspunde:- Păi știți, ăsta-i muzeu, pictura nu e de vânzare.- Hai, mă, lasă-mă cu prostiile, în lumea asta totul e de vânzare, zice Serghei.Atunci ghidul se gândește să zică o sumă cât mai mare, crezând că n-o să poată plăti:- 400 milioane de euro.Scoate Serghei cecul și-i scrie 400 de milioane.- Acuma dă-o jos, îi zice ghidului.- Dar nu pot, suntem într-un muzeu…- Hai, mă, că ți-am plătit-o, ce ai? Dă-o jos.Ăsta cu mâinile tremu-rânde dă jos pictura.- Taie-i rama, zice Serghei.- Dar, domnule…- Mă, ți-am dat banii pe ea sau nu?Ghidul cu mâinile tremu-rânde, transpirat tot, scoate pictura din ramă.- Bine, acuma ia markerul și scrie așa: „Te iubesc, Yura!”- Dar, domnule, asta e o pictură celebră, nu pot să fac asta.- Mă, am cumpărat-o, e a mea. Scrie acolo ce îți spun.Ghidul ia markerul și transpirat tot, scrie mesajul. La care Serghei scoate mobilul și zice:- Alo, Sașa? Vezi că eu am luat felicitarea, de cadou te ocupi tu.