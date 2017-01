Broscuta vorbitoare si programatorul

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un programator mergea pe stradă cînd o broască îl strigă și îi spune: - Dacă mă săruți, am să mă transform într-o prințesă foarte draguță. Programatorul luă broscuța, o puse în buzunarul lui și merse mai departe. Broscuța strigă: - Dacă mă săruți, am să mă transform într-o prințesă foarte draguță și voi sta cu tine o săptămînă. Programatorul scoase broscuța din buzunar, se uită la ea, zîmbi și o puse înapoi în buzunar. Broscuța urlă din nou: - Dacă mă săruți, am să mă transform într-o prințesă foarte draguță, voi sta cu tine o săptămînă și voi face orice vrei. Programatorul scoase broscuța din buzunar, îi zîmbi și o puse înapoi în buzunar. În final, broscuța îl întrebă: - Care-i problema? Ți-am spus că mă voi transforma într-o prințesă foarte drăguță, voi sta cu tine și voi face absolut ce vrei tu. De ce nu vrei să mă săruți? Programatorul spuse: - Uite, eu sînt un programator. Eu nu am nevoie de prietenă, dar o broscuță care vorbește, asta e ceva…