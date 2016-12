Blondele sexy din deşert şi-au pierdut… cămila

Blondele sexy din deșert și-au pierdut… cămila

Ştire online publicată Joi, 04 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Seara. Deșert. Două blonde excursioniste ajung călare pe o cămilă la o oază și hotărăsc să înnopteze acolo. A doua zi, dimineața, când să plece, constată că le-a dispărut cămila de unde au „parcat-o”. Disperate, una dintre blonde întreabă primul beduin care le-a ieșit în cale:- Ați văzut cămila noastră care era aseară aici?Beduinul răspunde:- Păi pe aici sunt multe cămile, de unde să știu eu care era a voastră!?- Avea două cocoașe, spune una din blonde.- Aici toate au. Spuneți-mi un semn particular, ceva…La un moment dat, tresare una și spune:- Știu eu! Cămila noastră avea două păsărici!- Ăsta da semn particular dar cum v-ați dat seama de asta?- Păi aseară, chiar când am ajuns aici, am trecut pe lângă doi beduini și l-am auzit pe unul dintre ei… „Uite o cămilă cu două păsărici!”