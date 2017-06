Blonda şi criminalul

Blonda și criminalul

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mă duc la restaurant să mănânc și, când dau să intru, o blondă superbă vrea și ea să intre în același timp. Cum era și normal, deschid ușa să intre doamnele:- Oh, ce gentleman!Acum eu ce să fac, o invit să mâncăm împreună și apoi plătesc cu cardul.- Hmmm, ești bogat, observă ea.Dar eu mă uitam deja numai la sânii ei, iar ea observase asta la pantalonii mei, așa că a continuat:- Hmmm, ești dotat!Și-am mers la ea acasă, unde, la un moment dat, a exclamat:- Ești viril!Așa că am făcut dragoste toată noaptea. Dimineața, satisfacută, mi-a spus:- Ești criminal!Acum ce era să fac?! Am împușcat-o!