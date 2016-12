Blonda în avion

Ştire online publicată Marţi, 01 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un avion zbura spre Montreal, cand o blonda se ridica de pe locul ei de la Economic Class si se aseaza pe un loc de la First Class.Insotitorul de zbor o vede si o roaga sa-i arate biletul. Apoi, ii spune blondei ca ea a platit un loc la Economic Class, asa ca va trebui sa se aseze inspate. Blonda ii da replica:"Sunt blonda, sunt frumoasa, merg la Montreal si am de gand sastau aici.Insotitorul intra in cabina pilotilor si le spune de bomba blonda care nu vrea sa stea pe locul platit, ci sta la First Class.Copilotul se duce la ea si incearca sa-i explice din nou cum staulucrurile.Blonda ii raspunde la fel:"Sunt blonda, sunt frumoasa, merg la Montreal si am de gand sa stau aici!"Copilotul ii spune pilotului ca - probabil - vor trebui sa astepte pana la aterizare si acolo s-o dea pe mana politiei si sa fie arestata.Pilotul ii raspunde:- "Ce spui?...e blonda?...Ma ocup eu atunci. Sunt insurat cu o blonda. Eu vorbesc "limbajul blondelor "!Se duce la blonda, ii sopteste ceva la ureche, la care ea :-"Oh, ma scuzati..!!." si se muta inapoi pe locul ei de la clasa Economic.Insotitorul de zbor si copilotul sunt uimiti si il intreaba ce i-a spus de a reusit s-o faca sa se mute la locul ei fara sa mai faca scandal.- "I-am spus ca First Class-ul nu merge la Montreal!