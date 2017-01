Blonda-i blondă! N-ai cum să te superi pe ea

Miercuri, 01 Februarie 2017

O blondă zbura într-un avion de două locuri. La un moment dat, pilotul are un atac de cord și moare. Blonda, disperată, lansează un SOS și o voce din eter îi răspunde:- Aici turnul de control al aeroportului. Te aud clar și tare. Care este problema?- Sunt într-un avion de două locuri, iar pilotul a făcut atac de cord și a murit.- Nu te impacienta, vom rezolva problema. Am mai avut o astfel de situație. Te pot ajuta cu ușurință să aterizezi. Trebuie să-mi dai niște informații și să execuți totul așa cum îți spun. Vreau să-mi spui înălțimea și poziția ta!- Am 1,63 m și îl susțin pe actualul președinte al țării!