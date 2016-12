Bine faci, bine găseşti

Bine faci, bine găsești

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Trei surori hotarasc sa se casatoreasca.Astfel aduc alesii inimi acasa.Mama soacra hai sa-i puna la incercare si sare in fantana. Primul ginere sare in fantana, scoate mama soacra si o salveaza.Dimineata urmatoare ginerele se trezeste la poarta cu o motocicleta ultimul model si pe ea o inscriptie:"Bine faci bine, bine gasesti. Mama Soacra".Baba hai sa-l puna la incercare si pe cel de-al doilea ginere.Hai si sare inca o data in fantana. Ginerele sare dupa ea, o prinde, o scoate din fantana si o salveaza.Dimineata urmatoare ginerele se trezeste la poarta cu o bicicleta nemaipomenita si pe ea o inscriptie:"Bine faci, bine gasesti.Mama soacra."Muierea afurisita si a dracului vrea sa-l puna la incercare pe cel de-al treilea ginere. Zis si facut.Sare in fantana si asteapta.Cel de-al treilea ginere se gandeste:"Daca celui de intai i-a dat o motocicleta, celui de-al doilea o bicicleta mie o sa-mi dea o pereche de patine. Mai bine o las acolo decat sa ma fac de rusine." Gandeste si face.Dimineta urmatoare se trezeste la poarta cu un Mercedes ultimul model pe care statea o inscriptie:"Bine faci, bine gasesti. Tata socru"