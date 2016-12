Bețivanul

Ştire online publicată Vineri, 07 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un betiv tipa noaptea pe strada cu o cheie inmana:- Unde e masina care era infipta in cheiaasta...Se apropie un gardian:- Domnule, sunteti beat si deranjati linisteapublica.- Unde e masina care era infipta in cheiaasta...- Domnule, uitati-va in ce hal sunteti, aveti sislitul desfacut...Se uita betivul la slit:- Unde e Maria....