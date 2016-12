Berea şi femeile în viaţa unui bărbat

Berea și femeile în viața unui bărbat

Ştire online publicată Luni, 20 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Am citit undeva că ar fi hormoni feminini în bere. După 20 de doze consumate, constatați că:1. Toți am prins ceva greutate în plus;2. Vorbeam prea mult fără să spunem nimic;3. Am întâmpinat dificultăți în a conduce corect;4. Ne era imposibil să efectuăm chiar cel mai simplu raționament;5. Refuzam cu încăpățânare să recu-noaștem că nu avem dreptate, chiar dacă era evident;6. Ca să fie complet, mergeam la toaletă la fiecare 5 minute, și în plus, toți împreună!