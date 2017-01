Beatles sau Metallica? Beatallica!

La o adică, muzicienii și bandurile se pot împărți și astfel: originale și copii oficiale. O grămadă de tipi care știu să cânte, dar sunt varză la capitolul creativitate câștigă cel puțin o pâine graham devenind „tribute bands“. Un „tribute band” este o aglomerare de indivizi care au în comun pasiunea pentru un artist/trupă și care interpretează piesele idolilor, fie notă cu notă, fie în manieră proprie. Un erzaț, adică. (Noul Dicționar Explicativ al Limbii Române - NODEX - zice așa: ERZÁȚ~uri n. Produs calitativ inferior substituentului având cu acesta doar o asemănare aparentă; surogat. Din germ. Ersatz). De exemplu, o astfel de trupă taman ce a ținut un concert pe meleaguri românești. Îi spune Iron Maidnem și e din Ungaria - în limba vecinilor, „majdnem“ înseamnă „aproape“. Așadar, ceva „aproape Iron Maiden”... În această săptămână, am notat un eveniment greu repetabil: lansarea primului LP al unei trupe ce înalță nu unul, ci două altare de recunoștință. Pentru două formații ce au marcat istoria muzicală contemporană. Trupa este Beatallica, iar - cum sigur v-ați dat seama - idolii sunt Beatles și Metallica! Albumul se numește „Sgt. Hetfield’s Motorbreath Pub Band”, fiind oferit cartierului pe 10 iulie. M-am întrebat cine Doamne, ajută-ne!, ar putea aduce laolaltă moștenirea muzicală lăsată urmașilor de cel mai bun grup pop al tuturor timpurilor (am numit bitălșii) și una din cele mai bine vândute trupe din lume (Metallica, peste 90 de milioane de albume vândute). Sunt patru indivizi din Milwaukee, ale căror nume de scenă sună așa: Jaymz Lennfield - chitară armonie, vocal (combinând numele James Hetfield și John Lennon), GRG Hammetson - chitară solo (cu trimitere la George Harrison și Kirk Hammett), Kliff McBurtney - bass (undeva între Cliff Burton, basistul decedat al Metallica, și Paul McCartney) și Ringo Larz - tobe (colajul între Ringo Starr și Lars Ulrich). În vreme ce tastez rândurile de față, ascult „Hey Dude" de pe albumul Beatallica. Până îl veți audia și voi (care ești interesat în așa ceva, mergi la http://www.mp3.com/artist/beatallica/), să vă spun cum sună bucata asta: clasicul „Hey Jude" în interpretare metal și cu text adaptat după „Nothing Else Matters". Cam așa sunt caracterizate și prestațiile Beatallica: muzica și textele hiturilor Beatles și Metallica, amestecate într-o găleată găurită și cârpite cu te miri ce, cu voce gen Hetfield și chorus-uri ca ale lui McCartney. Culmea e că le și iese. Nu mai am ce să vă scriu acum, așa că puneți mâna și ascultați. Un „tribute band” este o aglomerare de indivizi care au în comun pasiunea pentru un artist/trupă și care interpretează piesele idolilor, fie notă cu notă, fie în manieră proprie. Un erzaț, adică. (Noul Dicționar Explicativ al Limbii Române - NODEX - zice așa: ERZÁȚ~uri n. Produs calitativ inferior substituentului având cu acesta doar o asemănare aparentă; surogat. Din germ. Ersatz). De exemplu, o astfel de trupă taman ce a ținut un concert pe meleaguri românești. Îi spune Iron Maidnem și e din Ungaria - în limba vecinilor, „majdnem“ înseamnă „aproape“. Așadar, ceva „aproape Iron Maiden”... În această săptămână, am notat un eveniment greu repetabil: lansarea primului LP al unei trupe ce înalță nu unul, ci două altare de recunoștință. Pentru două formații ce au marcat istoria muzicală contemporană. Trupa este Beatallica, iar - cum sigur v-ați dat seama - idolii sunt Beatles și Metallica! Albumul se numește „Sgt. Hetfield’s Motorbreath Pub Band”, fiind oferit cartierului pe 10 iulie. M-am întrebat cine Doamne, ajută-ne!, ar putea aduce laolaltă moștenirea muzicală lăsată urmașilor de cel mai bun grup pop al tuturor timpurilor (am numit bitălșii) și una din cele mai bine vândute trupe din lume (Metallica, peste 90 de milioane de albume vândute). Sunt patru indivizi din Milwaukee, ale căror nume de scenă sună așa: Jaymz Lennfield - chitară armonie, vocal (combinând numele James Hetfield și John Lennon), GRG Hammetson - chitară solo (cu trimitere la George Harrison și Kirk Hammett), Kliff McBurtney - bass (undeva între Cliff Burton, basistul decedat al Metallica, și Paul McCartney) și Ringo Larz - tobe (colajul între Ringo Starr și Lars Ulrich). În vreme ce tastez rândurile de față, ascult „Hey Dude“ de pe albumul Beatallica. Până îl veți audia și voi (care ești interesat în așa ceva, mergi la http://www.mp3.com/artist/beatallica/), să vă spun cum sună bucata asta: clasicul „Hey Jude“ în interpretare metal și cu text adaptat după „Nothing Else Matters“. Cam așa sunt caracterizate și prestațiile Beatallica: muzica și textele hiturilor Beatles și Metallica, amestecate într-o găleată găurită și cârpite cu te miri ce, cu voce gen Hetfield și chorus-uri ca ale lui McCartney. Culmea e că le și iese. Nu mai am ce să vă scriu acum, așa că puneți mâna și ascultați.