BBC cere scuze Reginei

Ştire online publicată Vineri, 13 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Postul britanic public de televiziune BBC îi cere scuze reginei Elizabeta II pentru că a lăsat să se înțeleagă, într-un spot de promovare, că regina ar fi plecat nervoasă de la o ședință foto după ce fotograful i-a spus să își scoată coroana, informează joi AFP. Scandalul a apărut după ce presei i-a fost prezentat spotul de promovare al documentarului BBC „A year with the Queen” („Un an cu regina”), care urmează să fie lansat în acest an. Spotul o arată pe fotografa Annie Leibovitz care îi spune reginei: „Cred că ar arăta mai bine fără coroană pentru că roba este atât de...”. Înainte să apuce să spună „extraordinară”, regina o privește încruntată și-i spune: „Mai puțin îmbrăcată, ce crezi că e asta?” și arată spre robă. Spotul se încheie cu o scenă care o arată pe regină furioasă părăsind încăperea. „În acest trailer este o secvență care lasă să se înțeleagă că regina ar fi plecat de la o ședință foto înainte de a se termina. Nu a fost însă cazul și acea secvență a fost interpretată greșit”, a anunțat, într-un comunicat, postul britanic. „BBC dorește să își prezinte scuze reginei Elizabeta II și fotografei Annie Leibovitz pentru neplăcerile create”, a mai spus, în comu-nicat, BBC.Postul britanic public de televiziune BBC îi cere scuze reginei Elizabeta II pentru că a lăsat să se înțeleagă, într-un spot de promovare, că regina ar fi plecat nervoasă de la o ședință foto după ce fotograful i-a spus să își scoată coroana, informează joi AFP. Scandalul a apărut după ce presei i-a fost prezentat spotul de promovare al documentarului BBC „A year with the Queen” („Un an cu regina”), care urmează să fie lansat în acest an. Spotul o arată pe fotografa Annie Leibovitz care îi spune reginei: „Cred că ar arăta mai bine fără coroană pentru că roba este atât de...”. Înainte să apuce să spună „extraordinară”, regina o privește încruntată și-i spune: „Mai puțin îmbrăcată, ce crezi că e asta?” și arată spre robă. Spotul se încheie cu o scenă care o arată pe regină furioasă părăsind încăperea. „În acest trailer este o secvență care lasă să se înțeleagă că regina ar fi plecat de la o ședință foto înainte de a se termina. Nu a fost însă cazul și acea secvență a fost interpretată greșit”, a anunțat, într-un comunicat, postul britanic. „BBC dorește să își prezinte scuze reginei Elizabeta II și fotografei Annie Leibovitz pentru neplăcerile create”, a mai spus, în comu-nicat, BBC.