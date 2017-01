Bancurile zilei

Ştire online publicată Vineri, 19 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un pensionar își sună fiul: - Trebuie să-ți spun că eu și cu mama ta divorțăm, 45 de ani de mizerie mi-au ajuns! Fiul raspunde derutat: - Tata, dar despre ce vorbești? Tatăl continuă: - De un timp nu ne mai suportăm și m-am săturat să discutăm despre acest subiect, sun-o pe sora ta și spune-i. Apoi bătrânul închide telefonul. După ce află, fiica speriată își sună tatăl și îi spune: - Nu se poate așa ceva, mâine venim acasă să discutăm! Bătrânul închide telefonul și îi spune soției: - Gata, am aranjat, de Crăciun vin sigur, ce le mai spunem să vină și de Paști? *** - John ! Mergi și cere vecinului un ciocan. - Tată, vecinul zice că nu are ciocan. A avut unul de împrumut, dar l-a restituit. - Dă-l dracului de zgârcit! Du-te-n casă și adu-l pe-al nostru! *** Profesoara le vorbește copiilor despre SIDA: -Știti, SIDA se poate lua prin contact el-ea, ea-ea, el-el. În spatele clasei, Bulă ridică mâna. -Ce e, Bulă? întreabă profesoara. -Vroiam să știu dacă este vreun pericol la contactul eu-eu. *** - Nu știu ce să mă fac, domnule doctor. Căsătoria mea a intrat într-un impas. - Cum așa? - Păi, soția mea nu mă poate suferi când sunt beat, iar eu n-o pot suferi când sunt treaz.