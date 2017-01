Bancuri de week-end

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Soția: O să cumperi cauciucurile alea scumpe când tu ai o rablă de mașina? Soțul: Nu face un caz din asta! Ce, eu mă plâng când tu îți cumperi un sutien nou? v v v Abia s-a deschis barul și apare un bărbat slab, neras, mahmur și cu hainele mototolite, care se adresează barmanului: - Spune-mi, te rog, m-ai văzut astă-noapte pe aici? - Bineînțeles. - Și am consumat de vreo 2 milioane? - Cam așa ceva. - Bine, gata, m-am liniștit. Credeam că i-am pierdut. v v v La un cabinet stomatologic particular are loc următorul schimb de replici: - Îmi cereți 100 lei pentru extracția unei măsele, doar pentru cinci minute de muncă? - Dacă doriți, o extrag într-o oră. v v v - Cum se numește penitenciarul de maximă securitate din Craiova? - AlcaPraz… v v v Soția, nervoasă, îi deschide ușa soțului, care trăsnea de la o poștă a alcool: - Presupun, urlă ea, că ai un motiv foarte serios să vii acasă la 7 dimineața! - Da, am, răspunde soțul: micul dejun! v v v Într-un bar pentru homo-sexuali, un tip vrea să meargă la toaletă. Acolo găsește toate ușile închise. Bate la prima. - Ocupat! Bate la a doua. - Ocupat! Bate la a treia. - Intră! v v v Doi proaspăt arestați discută în celulă: - De ce ai fost arestat? - Pentru concurență. - Cum așa? - Fabricam aceleași bancnote ca și statul.