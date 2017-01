Bancuri cu Ştefan Hruşcă

Bancuri cu Ștefan Hrușcă

r Hrușcă pentru noi este Chuck Norris 2. r Când Hrușcă e răcit, se amână Crăciunul. r Hrușcă se poate da jos din mersul trenurilor. r Hrușcă poate fi rănit numai cu o bară metalică din lemn. r Hrușcă poate sta cu ochii în soare până la 12 noaptea. r Hrușcă poate, el este magician. r Hrușcă știe că mai e mult până la departe. r În caz de incendiu, Hrușcă nu sparge geamul, ci stinge focul. r Chitara lui Hrușcă mănâncă jăratic. r Lerul lui Hrușcă poate face extratereștrii să devină intratereștri. r Hrușcă nu se întreabă, el își răspunde. r Hrușcă a făcut un nod fără nicio legătură. r Hrușcă a jucat într-un film indian mut. r Când conduce, Hrușcă se autodepășește r Hrușcă face plinul din mers. r Hrușcă nu are nevoie de casă de discuri, are chitară cu DVD-writer. r Hrușcă poate să inducă o nouă eră glaciară. r Hrușcă poate să meargă într-o roată pe tricicletă, cu spatele. r Hrușcă poate să omoare un yak de la 500 m cu gloanțe mentale. r Hrușcă a ciocnit doi protoni. r Hrușcă a salvat-o pe Scufița Roșie. r Când pică soarele, Hrușcă își pune o dorință. r Eternitatea e contemporană cu Hrușcă. r Toți trăim într-un galben submarin, dar numai Hrușcă știe să-l conducă. r În viitor, Hrușcă va trăi în prezent. r Nu există lesbiene, doar femei care n-au auzit colindele lui Hrușcă. r Ca să-și stăpânească lerul în timpul anului, Hrușcă ia calmante, dar de Crăciun dă jos cenzura. r Hrușcă a cântat colinde până la infinit, de două ori. r Hrușcă a primit premiul pentru pace înainte să existe conceptul de război. r Tai Ler - formă de meditație practicată de Hrușcă pentru echilibrarea lerului. r Hrușcă știe cât durează veșnica pomenire. r În fiecare an, Hrușcă alege un bătrân pe care-l colindă până devine copil. r Pumnii lui Hrușcă se numesc Ler și Iarăși Ler. r Hrușcă a eliberat-o pe scalva Isaura. r Hrușcă știe shi faaaashi! r Hrușcă are impresia că se cunoaște de undeva. r Hrușcă a jucat șah cu mutări genetice.