BANCURI

21 Iulie 2011

Reclamă la hârtie igienică:- Vă mângâie acolo unde soarele nu poate!vvvUn pitic intră într-o farmacie și cere o aspirină. Farmacista îl întreabă:- Să v-o împachetez?- Nu, mulțumesc. O s-o rosto-golesc…vvvPsihopatul târa un copil prin pădure. Copilul începe să țipe:- Mi-e frică! Mi-e frică!Psihopatul:- Ție ți-e frică?! Dar mie, că trebui să mă întorc singur?vvvVine țiganul din pădure de la furat de lemne. Îl prinde pădurarul și-l întreabă:- Ce faci, mă, țigane cu lem-nele alea?- Le duc să le mănânce vaca.- Dar de când mănâncă vaca ta lemne?- Dacă le mâncă bine, dacă nu, le pun pe foc.vvvUn chirurg moare, ajunge la poarta Raiului și se așează la coadă. Imediat îl observă Sf. Petru și-i zice:- Furnizorii, poftiți pe ușa din spate, vă rog!vvvDoi pensionari stau de vorbă:- Azi am fost la doctor și a zis că mai am de trăit două luni! Din ce, bă, Vasile? Din ce?!