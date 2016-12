1

rusinik, cuget liber!

primul banc era diferit, dar cu atitea femei in redactie l-=ati modificat.(Ati devenit sexist(e)). Ideea era: "De ce barbatii burlaci sun slabi iar barbatii insurati grasi?" Simplu: burlacu, dupa e pleaca de la femei, vine acasa, baga nasu in bucatarie:"Iar cartofi prajiti!" si pleaca sa se culce. Barbatul casatorit vine acasa, se uita in pat:"Iar nevasta!" si pleaca la bucatarie, sa manicne bunataturile gatite de ea. Nu-i frumos, mai fetelor!