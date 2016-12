BANCURI

Autor: Cuget Liber Online.

Doi tipi se întâlnesc în gară.- Ce faci?- Mi-am pierdut nevasta și o caut!- Ce coincidență! Și eu mi-am pierdut nevasta și o caut. Da’ cum arată a ta?- E înaltă, roșcată, cu ochii verzi, sânii mari și picioare lungi. Da’ a ta?- Las-o baltă pe a mea ! Hai s-o căutam pe a ta!Un tip intră într-un bar tot zgâriat pe față, pe mâini, pe picioare și cu hainele sfâșiate. Văzându-l astfel, prietenii îl întreabă ce i s-a întâmplat:- Tocmai am îngropat-o pe soacră-mea!- Și ce legătură are asta cu zgârieturile tale?- Nu vroia...Micul Lord, educat în toate cele ale vremii, avea o problemă care îngrijora pe toată lumea: deși avea deja șase ani, nu vorbise niciodată.Într-o zi, la micul dejun, se produse minunea:- John, ceaiul ăsta este prea rece!Stupoare! Încântare!- Dar, Sir - întrebă John cu respect - cum de nu ați spus nimic până azi?- Pentru că până azi serviciul a fost ireproșabil!