BANCURI

Ştire online publicată Joi, 21 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un șofer mergând pe drum cu mașina întâlnește pe marginea drumului o blondă autostopistă cu o canistră în mână. Omul se oprește și o ia. - Ce ai în canistră? - Benzină. - Pentru ce-ți trebuie benzină dacă mergi pe jos? - Lasă că vă știu eu pe voi, cum intrăm în pădure, cum se termină benzina! xxx Vine bărbatu’ seara acasă, trântește ușa, apoi îi zice femeii: - Hai, îmbracă-te, că în seara asta avem program! - Ce program dragă? întreabă mieroasă nevasta. - Mergem la curve ! zice omul, sătul de 20 de ani de căsnicie. - Cum la curve? întreabă nedumerită nevasta. - Uite așa, la curve! Io mă duc la blonda aia de vizavi, și tu te duci la mă-ta! xxx Un pilot, un marinar și Badea Gheorghe stăteau de vorbă. Pilotul spune: - Eu, când aterizez, îmi sun nevasta și o avertizez că am ajuns. Să nu am probleme! Marinarul la fel: - Când acostează nava, dau telefon acasă, să nu am neplăceri! Badea Gheorghe tăcea. Amândoi au sărit pe el cu întrebările: - Cum, tu nu faci la fel, ca să nu ai necazuri? La care el zice: - Nu, eu sun la ușă și mă duc la geam! N-a scăpat niciunul până acum! xxx Stăteam în sala de așteptare pentru prima întâlnire programată la dentist, când i-am văzut diploma atârnată pe perete. Citind numele, mi-am amintit deodată de un băiat brunet, înalt și frumos, cu același nume. Fusesem colegi de liceu cu vreo 40 de ani în urmă și mă întrebam dacă putea să fie același tip pentru care nutream o pasiune secretă. Când am intrat în cabinetul lui, am lepădat pe loc gândul acela. Cheliosul cu trăsături brăzdate era mult prea bătrân ca să fi fost iubirea mea secretă… Oare? După ce s-a uitat la dinții mei mi-am făcut curaj și l-am întrebat dacă a făcut liceul la Sf. Sava. - Sigur că da, doamnă! Cum ați ghicit?” - a răspuns, plin de mândrie. - Când ați absolvit?”, l-am întrebat. - În 1973. De ce mă întrebați? - Ei bine, ai fost în clasa mea!”, am exclamat. Și atunci, cheliosul zbârcit m-a întrebat: - Ce materie ați predat?