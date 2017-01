Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 13 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Hal de barză! Mergea barza cu un bătrânel în fașă și tot zburau ei așa, iar la un moment dat, bătrânelul îi spune berzei: „Hai, recunoaște naibii că ne-am rătăcit!”. Ața buclucașă Medicul iese transpirat din sala de operații. Se întâlnește cu un alt medic care îl întreabă ce s-a întâmplat. La care acesta răspunde: - Am avut o operație foarte grea. Pacientul, un polițist, nu prezenta activitate cerebrală. I-am deschis calota craniană și nu îmi venea să cred ochilor. Era goală. Doar un fir de ață. Timp de patru ore, m-am gândit dacă să tai ața sau nu. Până la urmă, am tăiat-o. Și ce crezi că s-a întâmplat? - Ce s-a întâmplat? - I-au căzut urechile. Banc sec Purcelușul isteric stătea în vișin. Vine iepurașul și zice: Ce faci, purcelușule? Purcelușul îi răspunde: Mănânc cireșe! Iepurașul: Dar ăsta e un vișin! Purcelușul, enervat, îi zice: Da’ care e problema ta?! Le-am adus de acasă.Hal de barză! Mergea barza cu un bătrânel în fașă și tot zburau ei așa, iar la un moment dat, bătrânelul îi spune berzei: „Hai, recunoaște naibii că ne-am rătăcit!”. Ața buclucașă Medicul iese transpirat din sala de operații. Se întâlnește cu un alt medic care îl întreabă ce s-a întâmplat. La care acesta răspunde: - Am avut o operație foarte grea. Pacientul, un polițist, nu prezenta activitate cerebrală. I-am deschis calota craniană și nu îmi venea să cred ochilor. Era goală. Doar un fir de ață. Timp de patru ore, m-am gândit dacă să tai ața sau nu. Până la urmă, am tăiat-o. Și ce crezi că s-a întâmplat? - Ce s-a întâmplat? - I-au căzut urechile. Banc sec Purcelușul isteric stătea în vișin. Vine iepurașul și zice: Ce faci, purcelușule? Purcelușul îi răspunde: Mănânc cireșe! Iepurașul: Dar ăsta e un vișin! Purcelușul, enervat, îi zice: Da’ care e problema ta?! Le-am adus de acasă.