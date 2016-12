bancuri

Alinuța: Mamă, bunicul ciocănește! Mama: Lasă-l să ciocănească. Alinuța: Mamă, bunicuțul ciocănește încă! Mama: Lasă-l să ciocănească! Alinuța: Mamă, bunicuțul nu mai ciocănește! Mama: Bine, atunci mergi și oprește robinetul de gaz! x x x Cică șeful de secție îi strânge pe gabori la un loc și le spune: - Băi, mâine să veniți îmbrăcați frumos că mergem la „Nunta lui Figaro”. A doua zi vin politiștii toț îmbrăcați la costume, cu neveste, copii, cadouri, flori. Când îi vede șeful de secție se ia cu mâinile de cap și le zice: - Mă, idioților, nu mergem la nuntă adevărată, „Nunta lui Figaro” este o operă măăă, teatru, operetă, înțelegeți dracului despre ce vorbesc?! La care ei: - Și ce te superi așa tare, șefu’, dumneata când ai venit la “Lacul Lebedelor” cu undițele, noi am zis ceva? x x x Vine un tip cu un copil la doctor: - Doctore, copilul meu are un an, dar până acum încă nu a deschis ochii. Doctorul: - Cred că ochii trebuie să-i deschideți dumneavoastră. Copilul e chinez!