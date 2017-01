BANCURI

Ştire online publicată Joi, 17 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a examinat-o temeinic pe domnișoara, ginecologul spune: - Deci, când vă vedeți soțul astă-seară... - Nu sunt măritată, domnule doctor! - Atunci, când vă vedeți logodnicul... - Nu sunt nici logodită... - Să zicem atunci, prietenul... - Nu am niciun prieten și, până acum, nu am avut nimic cu vreun bărbat! Gânditor, doctorul se duce la geam și privește în zare. Săturându-se să stea cu picioarele în sus, duduia întreabă: - La ce priviți atât de atent, domnule doctor? - Aștept un pic! Ultima dată când s-a întâmplat ceva asemănător, a apărut la răsărit o stea! v v v - Bulișor, cum a fost examenul la matematică? Câte probleme ai avut de rezolvat? - Cinci. - Le-ai rezolvat pe toate? - Da, în afară de primele două și de ultimele trei. v v v Profesorul: - Bulă, de ce nu te speli pe față în fiecare dimineață? Eu pot să-ți spun ce ai mâncat ieri. Bulă: - Ce-am mâncat, domnule profesor? Învățătorul: - Ouă! Bulă: - N-ați ghicit. Ouă am mâncat acum trei zile!