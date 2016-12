BANCURI

28 Februarie 2011

După catastrofa de la Cernobîl, Bulă îl întreabă pe un doctor: - Domnule doctor, am auzit că nucile sunt bune în caz de iradiere, e adevărat? - Sigur că da! Fără nuci, cu ce ți-ar mai face coliva? v v v Pe băncile de așteptare, doi bătrâni la cabinetul neurologic intră în discuție, cu tremur de brațe, evident. - Ce te supără, omule? întreabă primul. - Mă supără că sunt pus pe drumuri, la vârsta mea, și abia mai merg, îmi tremură tot corpul. - Dacă nu ai băut mult aseară, poate ai căpătat boala Parkinson. - Aș fi bucuros, mai bine să am Parkinson decât... Alzheimer. Vărs un pic din pahar când îl duc la gură, decât să uit unde am pus sticla.