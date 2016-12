Bancuri

Ştire online publicată Joi, 24 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La întâlnirea internațională a vameșilor se discută la un pahar de șampanie. Vameșul francez zice: - Băi, eu într-un an mi-am luat castel pe Vallée de la Loire. Englezul: - Eu într-un an mi-am luat un lanț hotelier în Alpi. Românul: - Eu într-un an mi-am luat BMW. Toți se uită cu milă la el: - Așa nasol e la voi? - Ei, totuși BMW e o fabrică măricică… v v v - Știați ce puteți face cu 10 lei în ziua de azi? - Să primiți o înjurătură de la un cerșetor! v v v Pe stradă, o doamnă cam plinuță este abordată de un cerșetor: - Doamnă, de cinci zile nu am mâncat nimic! - Ehee, dacă aș avea și eu așa voință…