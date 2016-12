Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

- Iubitule, îmi faci cadou de ziua mea o pereche de cercei din aur? - Da, iubita mea, dar la anul! - Și anul ăsta? - Anul ăsta te duci să-ți găurească urechile! v v v La ora de română, profesoara îi spune ungurului Piști să compună o propoziție în română. Piști: Duminică me duc la pedure. Profesoara: Măi Piști, dar nu e bine! Pishti: Atunci, nu me duc! v v v Două vecine se întâlnesc dimineața. - Ce-i cu tine dragă, ești bolnavă? - Nu, de ce întrebi? - Am văzut azi dimineață doctorul ieșind din apartamentul tău. - Și ce, când au ieșit de la tine trei soldați, te-am întrebat eu dacă a izbucnit războiul?