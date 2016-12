Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 16 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O vrăbiuță zbura cu viteză la nivelul solului. Din fața ei vine un BMW... Vrăbiuța, cu viteză spre BMW... se izbește de mașină... cade amețită toată. Șoferul oprește, o ridică, o ia acasă, o pune în colivie, îi dă niște pâine, îi pune niște apă… Se trezește vrăbiuța la un moment dat și se uită buimacă în jurul ei: vede gratii, vede apă, vede pâinea. - Na belea! L-am omorât pe ăla cu BMW-ul. v v v Un polițist la o agenție CEC: - Am o sumă depusă... Pot s-o scot? - Desigur, îi răspunde funcționara de la ghișeu. După înmânarea banilor și numărarea lor, polițistul întreabă: - Acum pot să-i depun înapoi? - !?? - Am vrut doar să văd dacă sunt toți.