Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 11 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În cimitir, groparul sapă liniștit și, din când în când, mai trage și din țigară. La un moment dat, vede cum dintr-un mormânt iese o mână. Sapă și fumează în continuare liniștit. Nu după mult timp, din pământ iese mortul cu totul. Groparul sapă și fumează în continuare liniștit. Mortul încearcă să îl sperie. Groparul sapă și fumează în continuare liniștit. Vede mortul că nu are ce să-i facă, se îndreaptă spre gardul cimitirului și vrea să sară. Dintr-o dată se tre-zește cu ditamai lopata după ceafă. Groparul: - Mai râdem, mai glumim, da’ nu părăsim incinta! v v v Într-o pădure se deschide un supermarket. Toate animalele se așază la coadă. Lupul, vulpea și ursul ajung mai la urmă. Deodată apare iepurele și vrea să treacă de urs, care era ultimul. Ursul, supărat, îl ia pe iepure la bătaie. În cele din urmă, iepurele scapă și vrea să treacă mai departe, dar dă de vulpe, care, supărată că iepurele vrea să i-o ia înainte, îl ia la bătaie. Iepurele scapă și de vulpe și, ambiționat, vrea să treacă și mai în față, dar dă de lup, care vrea și el să-l bată. Atunci, supărat, iepurele strigă: - Să mor eu dacă mai deschid magazinul astăzi! v v v Un student pică la examenul de logică. - Domnule profesor, dacă vă pun o întrebare de logică și nu știți răspunsul, îmi măriți nota? - Da, sigur! - Ce este legal dar ilogic, ilegal dar logic, ilogic și ilegal, toate în același timp? Profesorul se gândește, face scheme pe hârtie, dar nu știe răspunsul. - Bine, uite, ți-am pus opt în loc de trei, acum spune-mi și mie răspunsul. - Faptul că dumneavoastră aveți 69 ani, iar soția dumneavoastră are 22 ani este legal, dar ilogic; faptul că soția dumnea-voastră are un amant de 21 ani este ilegal, dar logic, iar faptul că dumneavoastră îi măriți nota amantului soției dumneavoastră este și ilegal, și ilogic. v v v Un număr ia de soție o fracție. După un timp, divorțează. De ce? Fiindcă fracția era ordinară.