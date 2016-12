Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 07 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

- Nu aveți nimic de declarat? îl întreabă vameșul pe călător. - Ba da, papagalul meu. - Atunci înseamnă că trebuie să plătiți o taxă. Sunt scutiți de vamă numai papagalii împăiați. Deodată se auzi o voce răgușită din bagaje: - Îți arde de glume?!? Plătește imediat… vvv Profesorul de zoologie al unei școli grecești întreabă elevii: - Cine din clasă poate să-mi spună de ce sunt peștii muți? Întreaga clasă tace. - Hei, tu, cel de lângă ușă. Ai spus că tatăl tău este pescar de meserie. De ce sunt peștii muți? - Cum de ce? Încercați dumneavoastră să băgați capul sub apă și n-o să puteți scoate un cuvânt! vvv Ion vine supărat acasă și o găsește pe Maria în curte. Ion: „Marie, vino în casă că te omor!” Maria: „Da, Ioane, vin!” Ion: „Intră în dormitor! Imediat”. Maria: „Ioane, ai cumva chef de…?” Ion: „Taci și bagă-te în pat!” Maria: „Gata, Ioane, imediat!” Ion: „Trage plapuma peste noi că te omor!” Maria trage plapuma. Ion: „Vezi ce ceas fosforescent am?” vvv Clasa de maghiari la ora de limba română. - Gyury, spune, te rog, o propoziție! - Duminica me duc la pedure. - Gyury dragă, dar nu-i bine. - Atunci nu me duc.