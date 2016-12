Bancuri

Joi, 06 Ianuarie 2011

Pacientul, în cabinetul medicului: - Dom’ doctor, sunt constipat îngrozitor de o săptămână! Medicul îi prescrie o doză mare de laxativ. Peste o săptămână, pacientul revine și-i spune doctorului că situația nu s-a schimbat, dimpotrivă. Doctorul îi dă o doză și mai mare, dintr-o combinație de laxative dure. Nimic!!! Pacientul revine a treia oară, iar medicul îl întreabă, intrigat: - Ia ascultă, cu ce te ocupi dumneata? - Sunt actor, domnule doctor! - Păi de ce nu zici așa, frate!? Uite, ia 10 lei și du-te de mănâncă ceva întâi… v v v Când am venit la Londra nu aveam decât un singur shilling în buzunar. Cu acești bani am început totul. - Și ce ai făcut cu un singur shilling? - Am trimis o telegramă acasă să-mi trimită bani! v v v Într-o sală în care se desfășura un examen pentru admitere la Academia de Poliție, una dintre întrebări era: - Ce capitală are Marea Britanie? O voce din spate spune: - Dar ne-ați spus să învățăm capitale de țări, nu de mări! v v v Sună telefonul. Ridică receptorul tatăl a trei fete: - Tu ești, broscuțo? se aude o voce de bărbat. - Nu… Eu sunt proprietarul lacului, răspunde tatăl. v v v - Iubitule, de ce alergi mereu la fereastră de câte ori încep să cânt? - Ca să vadă vecinii că nu te bat.