Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 17 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Două bătrânele s-au hotărât să meargă împreună în vizită la prietena lor, Clementina. Ajunse acolo, au fost primite cu multă bucurie și au fost tratate cu o cafeluță. După ce au stat puțin de vorbă, Clementina le spune: - Vai, dragele mele, am stat atâta de vorbă și nu v-am făcut nicio cafeluță. Vin acum cu ea. Și așa, din uitare în uitare, le-a făcut vreo șapte cafeluțe până să plece. În drum spre casă, una din ele îi spune celeilalte: - Ai văzut ce s-a sclerozat Clementina? Am stat atâta timp la ea și nu ne-a dat nicio cafeluță! - Cum dragă? Ai fost la ea și nu m-ai chemat și pe mine? Două babe văduve locuiesc împreună într-un apartament. Într-o seară tocmai se pregătesc de culcare când una dintre ele spune: - Dragă, aud niște zgomote. Parcă ar umbla cineva în hol. - Mă duc să văd… spune cealaltă. - A nu, nu, eu am auzit prima.